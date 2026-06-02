Thermaltake¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÇÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖRetro¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤À¡£Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¥ì¥È¥í¤Ê³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢PC¥±¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¿åÎäCPU¥¯¡¼¥é¡¼¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Ö¡¼¥¹Ã´Åö¤Î¼ã¤¤½÷À­¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢50Âå¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥°¥Ã¤ÈÆÍ¤­»É¤µ¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¿åÎä¥¯¡¼¥é¡¼¤¬ÇúÃÂ¡£¤½¤¦Íè¤¿¤«¡Ä¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¿åÎä¥¯¡¼¥é¡¼¡ÖRetro 240