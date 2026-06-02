¡ÚPOSE+METAL HEAT ¿¿¥²¥Ã¥¿ー2¡Û ¶áÆüÍ½Ìó³«»Ï ³¤³°¥áー¥«ー¡ÖAWAKEN STUDIO¡×¤Ï¡¢´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖPOSE+METAL HEAT ¿¿¥²¥Ã¥¿ー2¡×¤ò¶áÆüÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Çä·î¡¦²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏOVA¡Ö¿¿¥²¥Ã¥¿ー¥í¥Ü À¤³¦ºÇ¸å¤ÎÆü¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¿¿¥²¥Ã¥¿ー2¡×¤òMETAL HEAT¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£·àÃæ¤Î¥¹¥Þー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢µðÂç¤Ê¥É¥ê