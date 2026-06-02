2025Ç¯12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿NiziU¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥Ä¥¢ー¡ØNiziU Live with U 2026 ¡ÈNEW EvoNUtion¡É¡Ù¤ò½ª¤¨¡¢4·î1Æü¤Ë¤Ï2nd EP¡ØGOOD GIRL BUT NOT FOR YOU¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖToo Bad¡×¤Ï¡Ö¼õ¤±¿È¤Î¡È¤¤¤¤»Ò¡É¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¼çÂÎÅª¤ËÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤È¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎNiziUÁü¤ò°ì¿·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊNiziU¤Ï¡¢Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò