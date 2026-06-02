THE RAMPAGE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢HOKUTOÌ¾µÁ¤Ç¥½¥í³èÆ°¤ò¹Ô¤¦µÈÌîËÌ¿Í¡Ê29¡Ë¤¬2Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£3Æü¤Ë¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¥×¥é¥¶¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤òÃæ»ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ï½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖJUKE BOX¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£ÂæÉ÷6¹æ¤¬´ØÅìÃÏÊý¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÍ½Êó¤ËÈ¼¤¤¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¶¤êÂØ¤¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢¡Ö°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿È½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê