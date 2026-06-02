旅先で一緒に遊んでいた豆柴さんと女の子。プールの中にボールを落としてしまって…まるで本当の姉妹のような、尊いやり取りが話題になっているのです。 思わず頬が緩んでしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で63万回を超えて表示されており、多くの絶賛の声が寄せられることとなりました。 【動画：プールにボールを落とし、困り果てる犬→気付いた2歳の女の子が…本当の姉妹のような『優し