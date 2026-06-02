『同じ難病をかかえた兄弟がいるかもしれない』主治医の言葉から、兄弟を探して…。SNSが起こした奇跡と、感動の瞬間が話題になっているのです。 号泣必至、多くのエールと幸せを願う声が寄せられることとなったその一部始終は、記事執筆時点で7.7万回を超えて表示されています。 【動画：『同じ難病をかかえた兄弟』別の場所で保護された2頭の超大型犬…片道400キロの距離を超えた『再会の瞬間』】 別々の場所で保