旅行の準備をしようとした飼い主さんがスーツケースに目をやると、そこには荷物の如くすっぽりと収まっているオレオちゃんの姿が。そのまるでぬいぐるみのような姿があまりにも可愛いと、大きな反響を呼びました。 「荷物のフリしててかわいいｗ」「可愛いしかでてこない」と評判で、27万回以上再生されています。 【動画：旅行の準備中、近づいてきた犬→『荷物のフリ』をするので退けた結果…思わず連れて行きた