気象庁によりますと、台風第６号は２日夜にかけて、九州南部にかなり接近する見込みです。３日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。 【写真を見る】【台風情報】台風6号（チャンミー）最新進路九州南部・四国・近畿・東海地方で線状降水帯が発生し大雨災害発生の危険度が高まる可能性今夜から明日にかけ警戒を「1時間ごとの雨風シミュレーション」【気象庁 17時1分発表】 台風6号