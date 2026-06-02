髙石あかりのInstagramが更新され、出演したNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が「第63回 ギャラクシー賞」テレビ部門特別賞を受賞し、その授賞式に登壇した様子が公開された。 参考：『ばけばけ』の“何も起こらない”物語がなぜ愛おしかったのか5つの名シーンから振り返る 投稿されたのは、授賞式当日に撮影された全5枚の写真。ホテルの廊下で青みを帯びたグレーのグラデーションが美しいロ