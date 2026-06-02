ドイツ代表は今も強豪ではあるが、今回の2026W杯で優勝候補に挙げる声はそれほど多くない。スペインやフランスと比較すると、やや戦力が落ちるだろうか。ただ、ドイツ代表の中心選手として2014W杯を制したバスティアン・シュバインシュタイガーは今のチームにも可能性はあると信じている。評価しているポイントの1つは、『バイエルン組』が多いことだ。当時の2014W杯を制したチームもシュバインシュタイガー、DFフィリップ・ラーム