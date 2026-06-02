チームを支える主将の復帰は心強い限りだ(C)Getty Images5月31日、東京国立競技場で日本代表とアイスランド代表による国際親善試合が行われ、日本が1-0で勝利。北中米ワールドカップ（W杯）前、最後の強化試合で多くの選手がピッチに立っており、その中の1人として、遠藤航も久々となる代表戦の舞台に復帰を果たしている。【動画】小川航基が完璧なヘッドで決勝点！菅原由勢のピンポイントクロスに合わせたアイスランド戦のゴー