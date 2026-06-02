元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。２４年前の女子プロレスラー引退時を振り返る一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは『ステキな別れを経験したコト』は…」に絡め、現役引退時について聞かれると、「ステキな別れと言ったら、プロレスを引退する引退試合じゃないかな」と話し出した北斗。２００