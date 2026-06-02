「レジェンド神山雄一郎カップ・Ｇ３」（２日、宇都宮）寺崎浩平（３２）＝福井・１１７期・ＳＳ＝が最終２角７番手からスパートして大外を強襲。先に抜け出した真杉匠（栃木）をゴール前で捉えて、記念初制覇を果たした。地元の期待を背負った真杉は２着。３着には寺崎マークの三谷竜生（奈良）が入った。関東ＳＳの２段駆けを寺崎が力でねじ伏せた。吉田拓矢（茨城）が真杉−神山拓弥（栃木）を率いて打鐘から猛然とスパー