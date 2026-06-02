矢澤気象予報士と現在、本州に接近中の台風6号の最新情報について見ていきます。台風6号の現在の状況を衛星画像で見ていくと、2日朝6時の段階ではまだ奄美付近にありました。渦はそこまで明瞭ではありませんが、北へ進んできている状況が分かります。お昼ごろにかけて鹿児島に最接近している状況で現在、だいぶ台風としての構造ははっきりしなくなってきているんですが、鹿児島付近にあると推定されます。衛星画像の白の色が濃けれ