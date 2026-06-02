「ＤｅＮＡ−楽天」（２日、横浜スタジアム）リーグ最下位、交流戦開幕６連敗と低迷する楽天は鈴木大地内野手がキャプテンに就任すると発表した。今季はキャプテンは不在だったが、チーム状況を鑑みて異例のシーズン中の就任となった。練習後に取材に応じた鈴木大は「チームも苦しいですし、僕がキャプテンになってすぐ何か変わることはないかもしれないんですけど、なった以上は本当にまだまだ諦めるポジションではないと思