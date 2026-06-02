きょう、食品をつくる最新のロボットや機械が集まる展示会が開幕しました。深刻化する人手不足を解消する「手助け」となるのでしょうか？から揚げを弁当に盛り付けるロボットアーム。こちらはわずか5秒でイラストをお菓子にプリントしていきます。きょうから始まった食品をつくる最新の機械の展示会「FOOMA JAPAN」には、国内外から1000を超える企業が参加しました。記者「こちらおにぎりをつくっている製造ラインなんですが