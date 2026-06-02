◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―楽天（２日・横浜）楽天はＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。６連敗中のチームは打線を組み替えた。主に３番で起用されていた辰己涼介外野手が２番に入り、３番には今季ブレイクした平良竜哉内野手が起用された。先発マウンドは荘司康誠投手。今季、５勝目を狙う右腕の投球に期待がかかる。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・右翼佐藤２番・中堅辰己３番・三塁平良４