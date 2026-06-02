アメリカの大学で起きた銃乱射事件をめぐり、「チャットGPT」が犯行を手助けしたとして、開発元のオープンAIを提訴です。この事件は2025年4月、フロリダ州立大学で男（当時20）が銃を乱射し、2人が死亡、6人がけがをしたものです。訴状によりますと、男は犯行前にチャットGPTに対し、銃の扱い方や人が集まる場所などを質問していました。州の司法当局は1日、危険性を認識しながら利用を拡大したとして、オープンAIとアルトマンCEO