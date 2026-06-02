有料音声配信サービス「Artistspoken」で配信されている「尾碕真花のいってらっしゃい」が当面の間休止となることが発表された。番組は「Artistspoken」の公式Xを通じ「毎週月曜7時半に配信している『尾碕真花のいってらっしゃい』は6／8（月）の配信以降、しばらくのあいだお休みさせていただくことになりました。今後の配信につきましては、未定となっております。決まり次第、あらためてご案内させていただきます」と報告した。