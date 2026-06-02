気象台は、2日午後5時40分に、レベル３土砂災害警報を美波町に発表しました。南部では、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■徳島市●レベル２土砂災害注意報■小松島市●レベル２土砂災害注意報■阿南市●レベル２土砂災害注意報■吉野川市●レベル２土砂災害注意報■阿波市●レベル２土砂災害注意報■美馬市脇・美馬・穴吹●レベル２土砂災害注意報■美馬市木屋平●レベル２土砂災害注意報■三好市●レベル