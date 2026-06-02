フリーアナウンサー垣花正（54）が2日、MCを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、地元沖縄と台風について語った。台風6号は2日夜から3日にかけ、九州や関東に接近する見込み。番組では、台風上陸の新聞記事を紹介した。ダブルMCの大島由香里からは、「沖縄は大丈夫ですか？」と、垣花に心配の声を掛けた。沖縄は台風の通り道になることや、上陸することが多い。宮古島出身の垣花は「沖縄は昔か