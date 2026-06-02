東海地方に台風6号が近づき、雨風も強くなってきました。三重県尾鷲市では… 【写真を見る】【台風情報】台風6号 今夜から非常に激しい雨も 現在の様子は？ 三重･尾鷲港 （2日午後5時ごろ） （松本道弥アナウンサー 午後5時前）三重県南部に位置する尾鷲漁港です。午前中から降り続いている雨は、午後4時ごろから段々と強くなってきました。1時間ほど前から風も吹き始め、段々強くなっているように感じます。 尾鷲漁港は