俳優の的場浩司（57）が2日、ブログを更新。“歩きスマホ”の歩行者に激突された出来事をつづり、苦言を呈した。的場は「さてさて、アンタは歩きスマホする？」と問いかけるとともに、「『する』って答えた人はマジでやめた方がいい…」と忠告。自身はウォーキング中にスマートフォンを利用する際は「立ち止まって端っコでイジる様にしてる…だって危ないじゃん？」とした。歩きスマホによるトラブルを目撃することも多く、「俺も