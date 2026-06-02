台風6号は2日夕方、九州に最も接近していて、宮崎県では初の「危険警報」も発表されています。樋口康弘気象予報士と見ていきます。榎並大二郎キャスター：まずは台風6号の最新の進路です。台風は現在、鹿児島県の東の海上を北上していますが、このあとの進路はどうなりそうですか？樋口康弘気象予報士：このまま台風が東寄りに進路をとっていくことになりそうです。特徴としては、予報円の間隔がだいぶ広がってきています。という