BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）初のフルアルバム「HOME」の全曲の音源一部が公開された。5月31日にHYBE（ハイブ）レーベルズのYouTube（ユーチューブ）チャンネルに、同アルバムのトラックスポイラー映像を掲載した。6人のメンバーが玄関、作業室、廊下、寝室など、家の各場所で新曲を披露する形の映像。先行公開曲「ddok ddok ddok」やタイトル曲「VIRAL」、「06070」、「I Wonder」など全9曲がアップされた。特に「VIRAL」は