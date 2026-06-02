ひとりでも友達とも過ごしやすい、こだわりのカウンター東京メトロ表参道駅から徒歩約1分の場所にある「yuppa」は、「健康に遊びゴコロを」というテーマのもとオープンしました。店内では有名グルメガイド掲載の料亭「菊乃井（きくのい）」の常務・堀知佐子さんが監修を手がける、京生湯葉を使用したラップサンド型ファストフード「yuppa」を味わうことができます。湯葉のしなやかさをイメージした曲線のデザインを効かせた店内。