ドリンクのエンタメ！「NOMU Shibuya」で今までにないカフェ体験を2026年3月、「NOMU」初の実店舗、「NOMU Shibuya」が渋谷にオープンしました。ベースとなるのは、無人のドリンクマシン「NOMU POD」。内部ではロボットアームが動き、オリジナルのリユースカップ「TASO CUP」を使ってドリンクを自動で抽出する仕組みです。「NOMU Shibuya」では、ロボットの先進性に、人ならではのコミュニケーションとデコレーションを掛け合わせ