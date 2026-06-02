【モデルプレス＝2026/06/02】女優の大友花恋が6月1日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】26歳元Seventeenモデル「簡単なのに美味しそう」レンジで作れるヘルシー料理2品◆大友花恋、手料理公開大友は「モンブラン（みんなで美味しく食べた、パチパチ！）」と書き出し、刻んだ栗が飾られたモンブランの写真を公開。続けて「バナナにシナモン（オーブンにポイ）新玉ねぎにヒハツ（オーブンに