高松市午前10時半ごろ 香川県宇多津町は台風6号による大雨に警戒が必要だとして、午後5時30分に警戒レベル3にあたる「高齢者等避難」を一部地域に発令しました。対象は、中村・浦町・大門・新町の4地区で、457世帯923人です。 町は「保健センター」を避難所として開設しています。