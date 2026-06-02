NHKは、海外ドラマ『レディー・グレース 女王陛下のスパイ』 （2025年制作、イギリス／フランス）を、Eテレで7月より放送する。【画像】『レディー・グレース 女王陛下のスパイ』わちゃわちゃ集合ビジュアルやキャラショット原作はイギリス発の人気ミステリー児童小説『The Lady Grace Mysteries』。時は16世紀のイングランド。宮廷に仕える侍女のグレース・キャベンディッシュは、幼いころに両親を亡くすが、エリザベス女王が