おととしの能登半島地震で大きな被害を受けた県総合福祉会館「サンシップとやま」は、きょうからすべての施設の利用ができるようになりました。「サンシップとやま」は、能登半島地震で三角屋根のガラスや構造材が壊れるなどの被害が出ました。利用を制限していたエレベーターや、一部のフロアは段階的に再開していました。先月中旬まで続いていた、三角屋根の復旧工事が完了したことに伴い、きょうから利用を再開しま