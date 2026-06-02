人気カードゲーム『ポケモンカードゲーム』の30周年記念商品、拡張パック「30th CELEBRATION」（サーティース セレブレーション）が9月16日に世界同時発売されることが発表された。収録カードの一部が公開となり、ネット上で話題になっている。【画像】センス抜群な絵柄！ミュウツーやピカチュウ…ポケカ新パックの収録カード商品は、すべてのカードがキラカードとなっており、未知なる未来への希望を喚起する、色鮮やかなビジ