◇プロ野球セ･パ交流戦巨人ーオリックス（6月2日、東京ドーム）オリックスに2024年から6連敗している巨人。一矢報いることができるか、先発のマウンドに則本昂大投手を送ります。則本投手はここまで6試合に登板していますが、援護に恵まれない試合も続き、移籍後初勝利をあげることができていません。勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた後の継投が注目です。オリックスの先発、九里亜蓮投手は前回のDeNA戦では8回3安打1失点