東京・国営昭和記念公園の公式Xが更新されました。【映像】国営昭和記念公園のお知らせ「【台風6号接近に伴う臨時休園のお知らせ】明日6/3（水）は、お客様の安全を最優先に考え、臨時閉園とさせていただきます。なお、6/4（木）につきましては、園内の点検を行い、安全が確保でき次第、改めてお知らせいたします。あらかじめご了承ください」（『ABEMA NEWS』より）