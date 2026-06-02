お笑いコンビ、とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が1日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。かわいげのある後輩女性芸人について語った。この日は、ウエストランド井口浩之とともに「会社の部下にしたい芸人ランキング」を見ながらトーク。4位にガンバレルーヤのまひるがランクインすると、久保田は「分かるわ〜。めっちゃ分かるわ」と大きくうなずいた。井口が「根性ありそうで、な