日本音楽事業者協会主催「令和のヒットメーカーを探せ！作詩コンテスト」の授賞式が2日、都内で行われた。グランプリに輝いた川崎市の仲間さん（なか・あいだ、本名山中明＝やまなか・あきら、78）は「コンクールに応募したのも人生初めてだったのでうれしい」と喜んだ。同コンテストは演歌歌謡部門1215作、J―POP部門956作の計2171作品の応募があった。その中で仲間さんの「日本全国百歳音頭」がグランプリとなった。年配者は