千葉県の市川市動植物園の公式Xが更新されました。【映像】市川市動植物園のお知らせ「【重要】台風の影響により、6月3日（水）市川市動植物園は、全ての施設（自然博物館を含む）を休園します。※約2時間前に『一部閉鎖』の旨投稿しましたが、動物たちや来園者様の安全に配慮し変更します。急な変更をお詫び申し上げます」（『ABEMA NEWS』より）