ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２１回「風雲！竹田城」が５月３１日に放送された。織田信長（小栗旬）が、荒木村重（トータス松本）が長年苦戦していた播磨攻略に羽柴秀吉（池松壮亮）を総大将として投入。村重は複雑な心境を表に出さず、秀吉に一応協力した。序盤に、村重と絶世の美女だったとも伝わる妻だし（山谷花純）が夫婦仲良く談笑し、村重は大名になった現状に満足しており「あとは楽して、たのしいおもしろう生