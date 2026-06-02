「ミスマガジン2027ベスト20お披露目イベント」が2日、都内で行われた。同コンテストは「日本一おせっかいなミスコンテスト」として、27年に45周年を迎え、芸能界を志す女の子の人生の分岐点となるようサポートをするもので、かつては中川翔子、倉科カナ、新川優愛ら人気タレントを輩出した。今年も個性豊かな20人が二次審査を通過し、ベスト20としてお披露目された。フジテレビ系7月期新ドラマ「GTO」（7月20日開始、月曜午後10