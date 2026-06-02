中国中部の湖南省岳陽市は、長江沿いの洞庭湖のほとりにあり、地元ではバーベキューなど焼き物料理の人気が非常に高く、市内には3000軒以上のバーベキュー専門店があります。岳陽開放大学と岳陽市バーベキュー協会が連携して創立した中国初のバーベキューを専門に学ぶ湖南岳陽バーベキュー学院は今年3月、正式に入学者の募集を始めました。約2カ月近くの集中講義を経て、第1期生が間もなく卒業を迎えます。同学院の第1期生は30人余