バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは6月2日、自身のInstagramを更新。成長した息子たちと楽しそうに過ごす様子を公開しました。【動画】17歳と19歳になった息子たち「最高過ぎる夏休みですね!!」高嶋さんは「まさに夏が始まりました。長男の卒業式が終わり、アメリカ留学の子は本格的にここから3ヶ月夏休み友人も合流してのハワイを満喫」とつづり、1本の動画を投稿。息子たちと海でボートに乗ったり、サーフィンをした