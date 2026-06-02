車中泊モデル「クリッパー バン マルチラック」何が変わった？日産は2026年5月11日、軽バン「クリッパー バン」と軽ワゴン「クリッパー リオ」の改良モデルを発売しました。このクリッパーシリーズは2003年に誕生した軽商用バンおよびワゴンで、当初は三菱の「ミニキャブ」からOEM供給を受けていましたが、2代目からはスズキの「エブリイ」をベースにする形へ変更されました。【画像】超カッコいい！ これが日産の「車中泊”軽