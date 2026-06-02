ロッテは2日、千葉市、株式会社千葉ロッテマリーンズおよびイオンモール株式会社が「千葉マリンスタジアム再整備基本構想」に基づき、千葉マリンスタジアム再構築事業を官民連携により推進することを目的として協議を進めていくと発表した。三者の合意により、イオンモール株式会社を本事業における事業協力者として決定するとともに、「千葉マリンスタジアム再構築基本計画策定に係る協定書」を締結。今後は、本協定に基づ