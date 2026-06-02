新潟・上越市にある上越市立水族博物館 うみがたりは、6月26日（金）〜9月23日（水・祝）の期間、リラックマと初コラボレーションしたイベント「リラックマ × 上越市立水族博物館 うみがたり」を開催する。【写真】完全オリジナルグッズが超かわいい！コラボイベントの詳細■デザインのテーマは“うみリラきぶん”今回開催される「リラックマ × 上越市立水族博物館 うみがたり」は、美しい海でゆらゆらぐうたらしているリ