愛知県北名古屋市は、市民249人を対象に、レモン果汁を日常的に取り入れた際の健康への効果について、ポッカサッポロフード＆ビバレッジと共同で実証実験を行ってきました。1日30mlを3カ月間継続的に摂取した結果、血圧が高い人では有意な低下が確認されたほか、全体的に睡眠の質が改善し、特に悪い人ほど効果があったということです。結果を聞いた太田孝則市長は「薬だけでなく、普通の食材でも効果が出るなら広めて