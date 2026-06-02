愛知県が南海トラフ地震の被害予測を12年ぶりに見直し、災害関連死だけで最大およそ8400人となることを明らかにしました。愛知県が公表した被害予測によると、マグニチュード9を超える理論上最大モデルの地震が発生した場合、豊橋市では6分で津波が到達し、田原市には最大20.2mの津波が襲うとしています。死者はおよそ2万7000人、全壊する建物はおよそ36万7000棟で、建物の耐震化が進むなどした結果、前回の予測よりも