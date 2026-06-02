「銀だこハイボール酒場 創業17周年記念祭」が6月9日から3日間限定で開催！ たこ焼と人気アルコールが選べる「創業記念セット」を特別価格で提供「銀だこハイボール酒場」や「銀だこ酒場」などの対象店舗にて、2026年6月9日から11日までの3日間限定で「銀だこハイボール酒場 創業17周年記念祭」が開催されます。期間中は、人気No.1の「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース・4個入り）」と、「生ビール」「角ハイボール」「