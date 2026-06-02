北海道電力は国の電気・ガス料金支援を受けて、７月分から９月分まで電気や都市ガス料金を値引きすると発表しました。標準家庭で８月使用分は１０３５円安くなります。北海道電力は国が実施する電気・ガス料金支援を受けて、電気や都市ガスの料金を値引きします。７月と９月使用分の家庭向け電気料金を１キロワットアワーあたり３.５円値引きし、標準家庭で月あたり８０５円安くなります。８月使用分は値引き単価を拡大して