大学入試センターは2日、来年1月16、17日に行う大学入学共通テストの実施要項を発表した。出願期間は9月15日〜10月2日で、受験案内は6月中旬までに同センターのウェブサイトで公表する。前回から手続きはオンラインとなった。志願者は7月1日〜10月2日に出願サイトでマイページを作成し、出願期間内に受験科目や検定料の支払い方法を登録し、検定料を支払う。受験票は12月上旬までに発行され、マイページ上で取得する。テスト