北朝鮮による拉致被害者、横田めぐみさんの父・滋さんが亡くなって6年となるのを前に、母の早紀江さんは「煮えくり返るような悔しさでいっぱいだ」と拉致問題が解決しないことへの憤りを示しました。横田早紀江さん（90）「6年がたってしまって、(滋さんの写真に)『どこまでお願いすれば解決するのかな』って『頭にくるね』って、考えられないような時間がたってしまっていますね。煮えくり返るような悔しさでいっぱいです」横田滋